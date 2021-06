Autárquicas. David Justino é o candidato do PSD à Assembleia Municipal de Oeiras

O vice-presidente do PSD David Justino é o candidato social-democrata à Assembleia Municipal de Oeiras, referindo que "é urgente fazer melhor" naquele concelho e que Alexandre Poço é uma "alternativa inovadora", foi esta quarta-feira anunciado em comunicado.

De acordo com o comunicado, ao qual a agência Lusa teve acesso, o candidato do PSD à Câmara de Oeiras (distrito de Lisboa), Alexandre Poço, congratulou-se por David Justino ter aceitado o convite para se candidatar à Assembleia Municipal nas próximas eleições autárquicas.

"O professor David Justino é uma personalidade ímpar da academia, da cultura, um oeirense de gema, conhecedor profundo do concelho e será, sem sombra de dúvidas, o melhor presidente que a Assembleia Municipal de Oeiras poderia ter", adianta.

Para Alexandre Poço, é "uma enorme honra" estar ao lado de "uma das maiores personalidades do concelho de Oeiras".

Também citado no comunicado, David Justino explica que a candidatura de Alexandre Poço "é a alternativa inovadora e com visão de futuro".

"Não basta fazer obra. É necessário que ela responda às necessidades dos oeirenses e respeite o seu sacrifício quando pagam impostos. Não basta fazer mais, é urgente fazer melhor", diz David Justino.

Segundo o candidato social-democrata à Assembleia Municipal de Oeiras, o município deve dar "às novas gerações a oportunidade se afirmarem".

"De que serve termos os jovens mais qualificados se não criarmos as oportunidades para que eles possam ajudar a sermos uma comunidade mais dinâmica, mais solidária e mais justa?", questiona.

Quem é David Justino?

Natural de Oeiras, David Justino, de 68 anos, foi vereador da Cultura e da Habitação Social no executivo de maioria PSD (1994-2001), onde foi responsável pelo plano de realojamento e erradicação das barracas no concelho oeirense, e é atualmente professor catedrático do Departamento de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa.

David Justino exerceu ainda funções de porta-voz do PSD para a Educação com Marcelo Rebelo de Sousa e Durão Barroso, tendo sido eleito deputado à Assembleia da República em 1999 e exercido o cargo de vice-presidente do grupo parlamentar, liderado por António Capucho e depois por Manuela Ferreira Leite.

O candidato à Assembleia Municipal de Oeiras foi também ministro da Educação do XV Governo Constitucional, entre 2002 e 2004, assessor para os assuntos sociais na Presidência da República com Aníbal Cavaco Silva, entre 2006 e 2016, e Presidente do Conselho Nacional de Educação no mandato de 2013-2017.

O atual executivo municipal de Oeiras é composto por seis eleitos do movimento independente de Isaltino Morais (IN-OV Inovar Oeiras), dois do movimento independente IOMAF, um do PSD, um do PS e um da CDU.

Segundo a lei, as autárquicas decorrem entre setembro e outubro, não tendo ainda sido marcada uma data.