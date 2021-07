Joe Berardo, uma das personalidades portuguesas mais intrigantes e controversas das últimas décadas

Joe Berado é uma das personalidades portuguesas mais intrigantes e controversas das últimas décadas.

Fez fortuna na África do Sul e tornou-se um coleccionador de arte compulsivo. Começou a cair em descrédito devido às dívidas aos bancos e ao comportamento em público.

Aquele que já chegou a ser o quinto homem mais rico do país está agora a contas com a justiça. Sonhou ser dono do BCP, tentou comprar a SAD do Benfica, pediu empréstimos à banca, que somados chegam quase aos mil milhões de euros. E como nada tem em nome próprio, nada do muito que afinal tem, lhe pode ser tirado facilmente.

