Detenção de Vieira. Partidos sublinham papel da Comissão Parlamentar

Os partidos políticos já reagiram, à exceção do PS. A maior parte sublinha o trabalho feito pela Comissão de Inquérito sobre as perdas do Novo Banco e que estarão relacionadas com a detenção de Luís Filipe Vieira.

"A Comissão expõe o que andaram a fazer", diz Hugo Carneiro, do PSD.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, diz que "contribui, sobretudo, para a pressão pública".

Jerónimo de Sousa, do PCP, apela a que os factos sejam averiguados.

Cecília Meireles, do CDS: "Que este trabalho seja aproveitado pela Justiça".

Já Inês Sousa Real, do PAN, diz que não há cidadãos "intocáveis para a Justiça.

André Ventura, do Chega, pede que a Justiça seja "rápida, eficaz e transparente".

Luís Filipe Vieira detido

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi esta quarta-feira detido. Vai ser presente na quinta-feira ao juiz Carlos Alexandre e vai passar a noite na prisão. Em causa estão suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

A investigação envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado.

Além de Luís Filipe Vieira, foram detidas outras três pessoas: Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, conhecido por "Rei dos frangos", e Bruno Macedo, empresário de Braga ligado ao futebol.