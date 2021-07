Detenção de Luís Filipe Vieira. Partidos sublinham importância das comissões de inquérito

Os partidos políticos reagem à detenção de Luís Filipe Vieira. Sublinham a importância da comissão de inquérito sobre as perdas do Novo Banco, em que o presidente do Benfica foi ouvido. Esperam também que se faça justiça.

À justiça o que é da justiça. Este é o tom usado pelos líderes partidários nos comentários à detenção do presidente do Benfica, mesmo os que publicamente apoiam o clube.

LUÍS FILIPE VIEIRA DETIDO

Luís Filipe Vieira foi detido e vai ser esta quinta-feira presente ao juiz Carlos Alexandre para primeiro interrogatório judicial. O presidente do Benfica passou a noite no estabelecimento da PSP em Moscavide.

O Ministério Público está a investigar negócios e o financiamento de um montante superior a 100 milhões de euros, que terão lesado o Estado e várias sociedades. Em causa estão crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

Além de Luis Filipe Vieira, outras três pessoas foram detidas. O filho Tiago Vieira, António dos Santos, o empresário e sócio do dirigente, também conhecido como "o rei dos frangos", e Bruno Macedo, um agente desportivo de Braga.

Em declarações aos jornalistas, o advogado do presidente do Benfica diz que Vieira está tranquilo e que, se for necessário, a defesa está pronta a recorrer. Magalhães e Silva diz que o Ministério Público apresentou pressupostos que podem justificar a prisão preventiva.

