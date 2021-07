Luís Filipe Vieira vai ser hoje presente ao juiz Carlos Alexandre

Luís Filipe Vieira foi detido e vai ser hoje presente ao juiz Carlos Alexandre para primeiro interrogatório judicial. O presidente do Benfica passou a noite no estabelecimento da PSP em Moscavide.



O Ministério Público está a investigar negócios e o financiamento de um montante superior a 100 milhões de euros, que terão lesado o Estado e várias sociedades. Em causa estão crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

Além de Luis Filipe Vieira, outras três pessoas foram detidas. O filho Tiago Vieira, António dos Santos, o empresário e sócio do dirigente, também conhecido como "o rei dos frangos", e Bruno Macedo, um agente desportivo de Braga.



Em declarações aos jornalistas, o advogado do presidente do Benfica diz que Vieira está tranquilo e que, se for necessário, a defesa está pronta a recorrer. Magalhães e Silva diz que o Ministério Público apresentou pressupostos que podem justificar a prisão preventiva.

O Benfica garante que nem a SAD nem o clube são arguidos na sequência da investigação que levou à detenção de Luís Filipe Vieira.



Em comunicado, os encarnados garantem que estão a colaborar com as autoridades com vista ao apuramento da verdade e confirmam a realização de buscas no estádio durante o dia de ontem.

Quanto às funções de Luís Filipe Vieira, o Benfica e a SAD garantem que serão asseguradas nos termos previstos na lei e nos estatutos do clube.

DE VENDEDOR DE PNEUS A PRESIDENTE DO BENFICA

Luís Filipe Vieira é presidente do Benfica desde 2003. O dirigente começou a trabalhar no ramo automóvel, mas foi na construção civil e no futebol que se destacou.

Nascido a 22 de junho de 1949, é natural de São Domingos de Benfica, em Lisboa. Do Bairro das Furnas até ao Estádio da Luz a progressão teve algumas fases.

O primeiro emprego foi na Morgado e Fernando, em Campo de Ourique. Depois de se revelar vendedor de pneus, passou a gerir a parte comercial.

A ascensão neste meio valeu-lhe a alcunha de Kadhafi dos pneus. Mas na década de 80, vendeu o negócio dos pneus e é quando entra no ramo da construção civil e imobiliária, onde faz fortuna com a empresa Obriverca e com mais dois sócios, fundada em 1985.

No Ribatejo, continua a fazer vida e em maio de 1991 é eleito presidente do Alverca, clube no qual ficou até entrar na corrida para liderar o Benfica.

Em 2001, Luís Filipe Vieira sai do mundo da construção civil e chega ao Benfica em 2003 a convite de Manuel Vilarinho e com uma vitória esmagadora nas eleições.

Desde então, com vários treinadores no clube da Luz, conquistou sete campeonatos nacionais de futebol. É o presidente há mais tempo em funções e está a cumprir o 6.º mandato consecutivo ao recolher quase 63% dos votos dos sócios benfiquistas em 2020.

Ao longo dos anos em que está na presidência do Benfica, o nome de Luís Filipe Vieira foi envolvido em vários processos que incluíram o clube da Luz e situações da sua vida pessoal.

Este ano, foi ouvido na Comissão de Inquérito para explicar o relacionamento com o Banco Espírito Santo. As perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução motivaram a audição do presidente do Benfica e da Promovalor, empresa de serviços e consultoria de gestão que se dedica à compra e venda de casas e da qual Luís Filipe Vieira é presidente do Conselho de Administração.