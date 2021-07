Rui Gomes da Silva sobre Vieira: “É uma atitude de impunidade e superioridade”

Rui Gomes da Silva defende que Luís Filipe Vieira deveria demitir-se do cargo. Em entrevista à SIC Notícias, o ex-candidato à presidência do Benfica considera que há um clima de impunidade dentro do clube.

LUÍS FILIPE VIEIRA FOI DETIDO

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi esta quarta-feira detido. Vai ser presente na quinta-feira ao juiz Carlos Alexandre e vai passar a noite na prisão. Em causa estão suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento.

Luís Filipe Vieira foi visto à saída da sua residência, no concelho de Oeiras, acompanhado por inspetores da Autoridade Tributária. Vai ser transportado para o Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide.

Vieira vai passar a noite na prisão e vai ser presente esta quinta-feira ao juiz Carlos Alexandre.

A investigação envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado.

Além de Luís Filipe Vieira, foram detidas outras três pessoas: Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, José António dos Santos, conhecido por "Rei dos frangos", e Bruno Macedo, empresário de Braga ligado ao futebol.

