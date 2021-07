Greve da Groundforce. Efeitos ainda se sentem no aeroporto do Porto

Esta segunda-feira, no aeroporto do Porto, não se registaram voos adiados ou atrasados, mas na zona das partidas os passageiros acumularam-se nas filas para o check-in.

A adesão à greve no aeroporto Francisco Sá Carneiro, durante o fim de semana, rondou os 42%.

No domingo foram cancelados 37 voos, mas os constrangimentos foram, ainda assim, muito menores do que aqueles que se sentiram no aeroporto de Lisboa.

Está prevista nova greve para os dias 30 e 31, 1 e 2 de agosto.

