Mais 3 funcionários do SEF e 4 seguranças vão ser acusados pela morte de Ihor Homeniuk

Mais três funcionários do SEF e quatro seguranças vão ser acusados pela morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, no ano passado.

A notícia foi avançada pela TVI. O Ministério Público quer que sejam acusados, num processo à parte, o então diretor de fronteiras do SEF, o inspetor coordenador e o inspetor-chefe. Além disso, quatro seguranças do aeroporto também vão ser acusados.

Em maio, três inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk foram condenados a penas de prisão efetiva entre os 7 e os 9 anos, por ofensa à integridade física agravada pelo resultado (morte).

Neste momento, têm recursos pendentes no tribunal da Relação.

Na leitura do acórdão, o tribunal deu como provado que as agressões provocaram a morte de Ihor Homeniuk, mas não que os inspetores do SEF o quisessem matar. Ou seja, não deu como provada a acusação de homicídio qualificado.

O tribunal tinha decidido também extrair certidão para investigar os vigilantes e outros inspetores do SEF, envolvidos na situação e com funções de coordenação.

