Ricardo Salgado está de férias na ilha da Sardenha, em Itália, e terá passado também pela Suíça para efetuar tratamentos médicos.



O advogado do homem forte do antigo BES explicou ao Jornal de Notícias que foi comunicada ao tribunal a intenção de sair do país por motivos de saúde e para visitar familiares próximos. De acordo o jornal, Ricardo Salgado está na localidade de Porto Cervo.

O antigo banqueiro tem falhado as sessões do julgamento da Operação Marquês. O enquadramento legal da pandemia permite que os arguidos com mais de 70 anos não precisem de estar presentes em tribunal.