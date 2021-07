Subsídio de risco. Nova reunião com o Governo e novo protesto das forças de segurança

No dia em que os sindicato se reúnem com o Governo, os polícias voltam à rua para protestar. Dezenas de profissionais reuniram-se no Terreiro do Paço, em Lisboa, para exigir a atribuição de um subsídio de risco às forças de segurança.

A reivindicação é antiga: querem um subsídio de risco para as forças de segurança de cerca de quatro centos anos no prazo de três anos. Os protestos têm sido recorrentes e, esta quarta-feira, os polícias da PSP e GNR voltam à luta no Terreiro do Paço.

Enquanto isso, no Ministério da Administração Interna, decorre uma reunião entre os sindicatos e o Governo. No mês passado, a tutela tinha definido um valor para o suplemento de risco que se traduzia num aumento de salário inferior aos 100 euros.

A atribuição do subsídio de risco já está prevista no Orçamento do Estado deste ano e, por isso, espera-se uma solução desta reunião com o Ministério de Eduardo Cabrita. Caso isso não aconteça, os profissionais prometem não baixar os braços e continuar com novas ações de protesto.