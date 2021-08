Padrão dos Descobrimentos vandalizado, PSP desconhece identidade do autor do grafíti

O Padrão dos Descobrimentos foi vandalizado com uma mensagem em inglês, com uma extensão de 20 metros. O monumentos vai ser limpo esta segunda-feira. A PSP desconhece, para já, o autor. O grafíti, feito a spray, cobre uma das laterais do monumento.



A PSP registou a ocorrência este domingo, mas até ao momento ainda não identificou os responsáveis. O caso foi comunicado pelas autoridades à Câmara Municipal de Lisboa, que tutela o monumento.



Os trabalhos de limpeza do Padrão dos Descobrimentos começaram esta segunda-feira e estão a cargo de uma equipa especializada da autarquia para remoção de grafítis.