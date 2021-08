Sindicato dos Enfermeiros monta hospital de campanha para chamar a atenção para condições de trabalho

O Sindicato dos Enfermeiros português montou um hospital de campanha no coração de Lisboa esta quarta-feira para protestar contra a falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde.

No hospital de campanha foi possível realizar uma avaliação gratuita quer física e psicológica. Contudo, esta ação tem como objetivo também passa por demonstrar a importância do trabalho dos enfermeiros fora do contexto da pandemia.

A vacinação contra a covid-19 e os cuidados exigidos pela pandemia contribuiu para o excesso de trabalho e cansaço extremo.

O Sindicato dos Enfermeiros reivindicaram a contagem de pontos para efeito de progressão na carreira.

