Já arrancou o estudo de imunidade nos lares do Alentejo e Algarve

Para apurar o nível de anticorpos à covid-19, oito meses depois da vacina, arranca esta terça-feira o estudo de imunidade nos lares do Alentejo e do Algarve. Com recurso a testes serológicos, vai ser avaliado o nível de anticorpos de 5.200 utentes e funcionários. Os resultados serão conhecidos em setembro.

Basta uma picada no dedo e uma pequena amostra de sangue para que os testes serológicos rápidos detetem a presença de anticorpos. Mas os especialistas têm avisado que os testes serológicos não são suficientes para avaliar a imunidade, porque apenas apuram a presença e quantidade de anticorpos.

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, em Sagres, é uma das 62 instituições que faz parte do estudo que está a ser desenvolvido pela Fundação Champalimaud e pela Algarve Biomedical Center.

Os testes vão ser feitos até final do mês e os resultados conhecidos em setembro.

