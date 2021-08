"Vi o fogo em direção à minha casa a uma velocidade louca"

"É a terceira vez que tenho de abandonar a minha casa e fugir com medo. Vi o fogo a 10 quilómetros, em direção à minha casa, a uma velocidade louca", começou por dizer Isaurindo Martins à repórter da SIC Conceição Ribeiro.

O habitante de Castelos conta que foi com muita aflição que viu o fogo chegar perto de casa, na noite de terça-feira. Ainda conseguiu tirar os carros e levá-los para outro local.

Isaurindo diz que o facto de ter mandado limpar o terreno à volta da sua casa fez com que as chamas não se aproximassem muito. Com isto, sublinha a importância da limpeza dos terrenos para evitar catástrofes como esta.

Este ano, Isaurindo não só mandou limpar o seu terreno, como outras que se encontravam perto.

"As pessoas lutam uma vida inteira para ficarem sem nada"

Em declarações à SIC, Isaurindo Martins diz que o fogo consumiu zonas de pasto e mato. Muitas pessoas viram as oliveiras e alfarrobeiras serem destruídas pela força das chamas.

"É um sufoco. O fumo é tanto que nós deixamos de ver"

Daniela Martins fala em momentos de sufoco. Diz que a família teve de abandonar a casa perto das 22:00 e refugiar-se na casa de amigos. "Não há imagens de telemóvel ou televisão que expliquem aquilo que se vê a lho nu", afirmou.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Castro Marim e que passou para os concelhos de Vila Real de Santo António e Tavira foi dominado às 16:00, avançou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro à SIC.