Morte de Ihor Homeniuk. Seguranças privados sem sanções da PSP

Os seguranças privados suspeitos de envolvimento no caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, não tiveram qualquer sanção por parte da PSP.

Segundo o Diário de Notícias, aquela força de segurança diz que vai esperar pela conclusão do julgamento para tomar uma decisão. A PSP é a entidade reguladora e fiscalizadora da atividade de segurança privada no país.

"A PSP continua a aguardar a decisão judicial que determinará os procedimentos em termos de futuro quer sobre a atuação da empresa (Prestibel), quer sobre a atuação dos seus funcionários".

Pelo menos seis dos oito seguranças da Prestibel que contactaram com Ihor foram constituídos arguidos sob suspeita de omissão de auxílio e exercício ilegal da atividade de segurança privada. Dois deles já confessaram em tribunal que manietaram o cidadão ucraniano com fita adesiva.

Os seguranças da Prestibel continuam a exercer a atividade e a empresa não foi alvo de qualquer inspeção extraordinária, de acordo com o DN.

Veja também: