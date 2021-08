A líder do PAN reagiu à entrevista que António Costa deu ao semanário Expresso. Inês Sousa Real diz que não basta anunciar um aumento do abono de família.

Numa publicação no Twitter, a porta-voz do PAN escreveu que é importante fazer uma análise mais profunda sobre as condições de atribuição deste subsídio.

Sobre o IRS, Inês Sousa Real vê a descida “com bons olhos”, mas quer que o Governo vá mais longe, nomeadamente ao nível do salário mínimo nacional.