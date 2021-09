Ministério Público diz que ação política do Chega é ilegal desde setembro de 2020

O Ministério Público (MP) acredita que a ação política do Chega é ilegal desde setembro de 2020.

Nesse sentido, o MP pediu ao Tribunal Constitucional para invalidar todas as decisões políticas tomadas desde essa data.

Em causa está uma alteração de estatutos aprovada no congresso do partido. O MP diz que as alterações são ilegais porque a convocatória do congresso não informava que estas iriam acontecer.

Contactado pela SIC, o Chega confirma a notícia e adianta que vai esclarecer o caso, esta quarta-feira, numa conferência de imprensa.