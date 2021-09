Caso Rui Fonseca e Castro. "Isto não é um juiz, isto não pode ser um juiz"

A PSP vai apresentar uma queixa junto do Ministério Público contra o juiz Rui Fonseca e Castro. O magistrado, conhecido pelas ideias negacionistas sobre a pandemia, provocou e ameaçou agentes da policia.

O magistrado está suspenso de funções e responde num processo disciplinar por incitamento à desobediência das regras sanitárias e às declarações públicas que contrariam a existência da pandemia.

O caso esteve em debate na Edição da Noite desta quarta-feira, com o advogado Manuel Magalhães e Silva, Carlos Rodrigues Lima - jornalista e subdiretor da revista Sábado - e Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.