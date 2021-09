Cerca de 20 enfermeiras em protesto devido a suplemento de 150 euros

Cerca de 20 enfermeiras estiveram em protesto, esta quinta-feira de manhã, junto à ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Em causa está o pagamento de um suplemento de 150 euros.

Com apenas 3 anos, Mafalda veio com a mãe a um protesto que juntou perto de duas dezenas de enfermeiras descontentes, junto à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Falam em diferenças de 150 mensais, que também se reflete na progressão da carreira destas enfermeiras. Apesar de trabalharem na área há vários anos, não passam para a categoria de enfermeiro especialista.

O pagamento do suplemento de 150 euros começou a ser feito no início de 2018. Mas como estas profissionais estavam de licença parental não foram contabilizadas. Um problema, já reconhecido pelo ministério da Saúde, que afeta mais de 20 enfermeiras da ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Até ao momento não prestou esclarecimentos à SIC.

Esta quinta-feira, o protesto foi dedico a estas enfermeiras, mas o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses já avisou que no próximo mês haverá mais ações de luta para todos os enfermeiros.

Veja mais: