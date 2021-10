Chega convoca conferência de imprensa sobre decisão do Tribunal Constitucional

O Chega convocou para esta sexta-feira, às 15:00, uma conferência de imprensa na sede. O partido vai reagir à decisão do Tribunal Constitucional, que considerou ilegais as alterações de estatutos feitas na Convenção de setembro do ano passado.

Os juízes entendem que a convocatória da Convenção do partido de André Ventura, em Évora, em setembro do ano passado, não tinha qualquer indicação de que iriam ser discutidas e aprovadas aterações estatutárias.

Desta forma, tudo o que foi decidido nesse congresso e no seguinte cai por terra, nomeadamente, os órgãos internos criados e as decisões por eles tomadas como, por exemplo, a Comissão de Ética.

Esta decisão do Tribunal Constitucional inviabiliza todas as decisões tomadas pelo partido no último ano e terá que realizar um congresso extraordinário para repor a legalidade dos seus estatutos.

