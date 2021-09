André Ventura vai recorrer ao Supremo no caso do Bairro da Jamaica

André Ventura vai recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça no caso dos insultos a uma família do Bairro da Jamaica a quem chamou de bandidos, durante um debate televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa.



Duas semanas após ter perdido o recurso para o Tribunal de Relação e de ter visto confirmada a condenação da primeira instância, por ofensas à honra, André Ventura apresentou um recurso de revista excecional ao Supremo Tribunal.



A SIC teve acesso ao pedido. A defesa do líder do Chega pede aos juízes que reconheçam não ter existido discriminação em função da cor da pela e da situação socioecnoómica, nem violação do direiro à iamgem.

No acórdao da relação, o tribunal considerou que o André Ventura usou a fotograifa da familia no debate para as presedenciais como uma "arma de segregação social".

