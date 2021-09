Ventura acusa o PS de se "apropriar" da figura de Gouveia e Melo para o CEMA

André Ventura criticou a polémica em torno da substituição do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). O líder do Chega diz que o PS tem “ânsia” em querer “apropriar-se” da figura de Gouveia e Melo, responsável pela coordenação da extinta task force para a vacinação.

“Acho que devemos deixar correr o seu tempo. O vice-almirante acabou uma missão importantíssima para os portugueses, cumpriu-a com êxito. Acho que devemos agora deixar o tempo fluir em vez de haver esta ânsia socialista em querer controlar e apropriar-se do nome do homem como se fosse uma nomeação sua para o cargo”, disse aos jornalistas.