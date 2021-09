Ventura recusa acordos locais com CDU e PS e coloca quatro condições ao PSD

André Ventura garante que não fará acordos locais com a CDU e o PS. O líder do Chega admite a possibilidade de negociar com o PSD, mas apresenta quatro condições “fundamentais”.

“Para haver qualquer acordo de soluções pontuais, acordos locais, o PSD tem de cumprir quatro exigências: o plano de prevenção para a corrupção; uma redução da subsidiodependência a metade em quatro anos, identificação das comunidades especialmente subsidiodependentes; e a aplicação de um complemento solidário municipal para idosos na ordem dos 13%; assim como a criação um plano de acompanhamento das comunidades de etnia cigana em todo o município.”

O líder do Chega sublinha acrescenta ainda que “está completamente fora de causa qualquer acordo nacional com o PSD de Rui Rio”.

Na noite das eleições, André Ventura tinha dito que não haveria “nenhum acordo autárquico entre o PSD e o Chega".

Ventura diz ainda que os socialistas têm tentado fazer acordo com os vereadores eleitos pelo Chega, recusando a possibilidade de haver qualquer acordo com o PS ou com a CDU. Avisa que os vereadores “que o fizerem [acordo] são expulsos do partido”.

“Não haverá nenhum acordo nem com o PS, nem com a CDU a nível local – nem estou a falar a nível nacional – que tenha o aval do Chega”, reforça.

