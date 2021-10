Ordem dos Médicos apela ao Governo que resolva situação no hospital de Setúbal urgentemente

A Ordem dos Médicos está solidária com o diretor do Centro Hospitalar de Setúbal, que apresentou ontem demissão por falta de condições. O bastonário apela à intervenção urgente do Governo para resolver os problemas que se arrastam há meses neste hospital.

No início de agosto, o diretor do serviço de obstetrícia demitiu-se do cargo por falta de profissionais, o que levou ao encerramento da urgência. Um mês depois, foi a vez do diretor do centro hospitalar apresentar demissão. Uma decisão que levou o diretor do serviço de infecciologia a fazer o mesmo.

Faltam condições para trabalhar: desde infraestruturas a meios tecnológicos e profissionais de saúde. Necessidades que o Governo conhece, mas não resolve.

Um dos maiores problemas do hospital é não oferecer condições atrativas que levem os médicos e outros profissionais de saúde a quererem trabalhar em Setúbal.

A Ordem dos Médicos pede ao Governo que cumpra as promessas de investir na requalificação do edifício e no reforço das equipas. A crise que já estava instalada no hospital agrava-se com os sucessivos pedidos de demissão e com a ameaça de outros profissionais decidirem fazer o mesmo.

O Hospital de Setúbal, que é capital de distrito, tem uma área de influência que ultrapassa as 150 mil pessoas.

