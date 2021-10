Nuno Melo vai apresentar candidatura à liderança do CDS

O eurodeputado do CDS-PP Nuno Melo vai apresentar a sua candidatura à liderança do partido no próximo sábado, no Porto, disse à Lusa fonte próxima do centrista.

A apresentação está marcada para as 15:00 no salão árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, adiantou a mesma fonte.

Nuno Melo já tinha antecipado, na sexta-feira passada, que anunciaria "dentro de dias" uma decisão sobre a candidatura à liderança do CDS-PP, numa publicação no Facebook em que analisou com detalhe os resultados dos democratas-cristãos nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

