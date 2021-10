CP prevê "fortes perturbações" esta sexta-feira devido a greve

A CP alerta para a possibilidade de "fortes perturbações" na circulação de comboios durante o dia de sexta-feira, devido à greve convocada por “diversas organizações sindicais”. O protesto irá decorrer durante todo o dia e poderá também causar constrangimentos nos dias 7 e 9 de outubro.

A empresa avança que “o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou os serviços mínimos que implicam a realização de cerca de 25% do total da oferta dos comboios”. Para quem já tenha adquirido os bilhetes para os serviços de Alfa Pendular, Intercidades, Interregional ou regional, a CP garante que "será permitido o reembolso do valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos".

Os trabalhadores exigem aumentos salariais e a contratação de novos profissionais. Afirmam que as negociações com o Governo têm sido inconclusivas e queixam-se de falta de resposta.