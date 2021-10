Jovem mortalmente agredido no Porto homenageado por mais de 200 pessoas

Mais de 200 pessoas se juntaram para prestarem homenagem na terça-feira à noite, junto ao Estádio do Dragão, ao jovem que morreu após uma agressão no Porto.

O espaço para homenagear Paulo Correia, de 23 anos, era um local de paragem habitual do jovem, que assistia regularmente aos jogos do FC Porto.

O jovem foi agredido na madrugada de domingo na baixa do Porto, junto a um estabelecimento de diversão noturna. Terá levado um soco, que o fez cair e bater violentamente com a cabeça. Não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer na segunda-feira, no Hospital de Santo António.

Pouco depois, a polícia intercetou o suspeito da agressão e três amigos, todos de nacionalidade francesa, que gravaram um vídeo no interior da viatura da PSP.

"Eles não nos respeitaram. Estamos no carro celular, parece um filme de Faroeste", afirmam os jovens.

O suspeito da agressão fatal foi presente a um juiz de instrução criminal na segunda-feira e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

