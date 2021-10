Pinto Luz diz que PSD precisa de um "líder mais afirmativo" e Paulo Rangel "encaixa" nesse perfil

Miguel Pinto Luz diz que o PSD precisa de um "líder mais afirmativo" e que Paulo Rangel "encaixa" nesse perfil.

A dois dias do Conselho Nacional do PSD, Paulo Rangel, Carlos Moedas e Pedro Passos Coelho estiveram juntos na apresentação do livro de Miguel Pinto Luz.

Rangel recusa uma leitura política da presença na apresentação de livro de Pinto Luz, que juntou mais antigos líderes do PSD do que alguns congressos. Na próxima quinta-feira vai ao Conselho Nacional só não disse ainda o que vai fazer.

Miguel Pinto Luz é apontado como possível aliado do eurodeputado na corrida à liderança do PSD.

