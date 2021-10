Padaria de Bragança distribui pão em troca de donativo para Liga Portuguesa Contra o Cancro

Celebra-se este sábado o Dia Mundial do Pão e, para comemorar a efeméride, uma padaria de Bragança produziu 1.000 pães para oferecer à população, em troca de um donativo para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A confeção do pão contou com a ajuda dos estudantes de um curso profissional de saúde. Esta experiência não se limita a aprender a receita, mas foca-se também no valor nutricional deste alimento.

Mais de 1.000 pães, com cerca de 200 gramas, foram produzidos e oferecidos à população em troca de um donativo de um euro. A receita reverte a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro.

A distribuição do pão foi feita pelos alunos na praça central de Bragança. A iniciativa foi acompanhada por uma explicação do valor nutricional deste alimento.

