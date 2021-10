Rangel com Montenegro e Rodrigues dos Santos sem “segundas leituras”

Depois de ter anunciado oficialmente a candidatura à liderança do PSD, Paulo Rangel esteve este domingo com o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, e com Luís Montenegro.

O eurodeputado que discute a liderança com Rui Rio recusa segundas leituras deste encontro, numa altura em que a direita se encontra a discutir lideranças internas.

Luís Montenegro nunca faltou a uma tomada de posse do autarca do PSD da Trofa. Na primeira fila esteve também Paulo Rangel.

"Estou cá apenas por Sérgio Humberto, Luís Montenegro também vem? Não há segundas leituras, só primeiras leituras", afirmou.

Até agora, Rangel não era oficialmente candidato a ganhar as eleições diretas no PSD, acabando com a liderança de Rio, o que Montenegro não conseguiu no passado.

Esta foi a primeira ação pública de Rangel está depois do lançamento da candidatura. A tomada de posse de um autarca que foi deputado na Assembleia da República nos anos de Passos Coelho e que, em coligação com o CDS, mantém a câmara com maioria absoluta.

No CDS, ao líder opõe-se Nuno Melo, no final de novembro. No PSD, a oposição tem o nome de Paulo Rangel, sem que Rui Rio tenha dito se vai a votos, no início de dezembro.

