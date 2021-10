Conselho Nacional do PSD: da derrota de Rui Rio ao anúncio de Paulo Rangel

O PSD chumbou a proposta de Rui Rio para adiar as diretas e vai mesmo ter eleições internas no dia 4 de dezembro. Paulo Rangel anunciou que será candidato à liderança do partido, apresentando publicamente a candidatura esta sexta-feira. Os anúncios foram feitos durante o Conselho Nacional, que se reuniu esta quinta-feira.

A maioria dos conselheiros votou contra a proposta do líder do PSD: 71 votos contra, 40 a favor e quatro abstenções. Rui Rio perde a batalha, numa noite em que as divisões internas do partido voltaram a estar em destaque.

O líder do PSD lamenta que o partido se tenha colocado numa situação de tamanha fragilidade, caso haja uma crise política. Rio admite que este chumbo do Conselho Nacional vai pesar na decisão de se recandidatar ou não à liderança dos sociais-democratas.

Por outro lado, Paulo Rangel acabou com o segredo mais mal guardado dos últimos tempos: anunciou que irá mesmo avançar com a candidatura. Durante o Conselho Nacional, afirmou que o PSD não pode ser um partido de sofá que está à espera que o Governo caia.

Rui Rio não tem pressa para tomar a sua decisão, mas promete que esta será conhecida em breve. As diretas ficaram marcadas para 4 de dezembro e o congresso irá realizar-se de 14 a 16 de janeiro.