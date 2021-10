Rui Rio acredita que tem o apoio do PSD para vencer eleições internas

Rui Rio acredita que tem o apoio do partido para vencer as eleições internas do PSD. Um dia depois de ter anunciado a recandidatura à liderança, diz que não anda a contar espingardas, garante que lhe é indiferente quem parte em vantagem e sublinha que o voto dos militantes é livre.

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou na terça-feira a recandidatura à liderança do partido. Rio mantinha desde a noite eleitoral autárquica, o silêncio sobre uma eventual recandidatura.

As eleições diretas para escolher o presidente do PSD estão marcadas para 4 de dezembro e o Congresso vai decorrer entre 14 e 16 de janeiro, em Lisboa. Há já dois candidatos na corrida: Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel.

Rui Rio é presidente do PSD desde 13 de janeiro de 2018, quando venceu Pedro Santana Lopes por cerca de 54% dos votos, mandato que renovou em 18 de janeiro de 2020 ao derrotar com 53% dos votos Luís Montenegro, numa inédita segunda volta.

