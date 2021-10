Rui Rio recusa favoritismo de Rangel e afirma que o voto dos militantes é livre

Rui Rio acredita que tem o apoio do partido para vencer as eleições internas do PSD. Um dia depois de anunciar a recandidatura, Rio desvaloriza o alegado favoritismo de Paulo Rangel junto das maiores distritais do partido e sublinha que o voto dos militantes é livre.

O líder do PSD procura transformar a derrota no Conselho Nacional num trunfo contra Rangel. Defende que só há um candidato verdadeiramente preocupado com a hipótese de o partido ser apanhado na curva, caso haja eleições antecipados, e afirma – várias vezes – que alguém que quer ser primeiro-ministro tem de pôr o interesse nacional acima de tudo.

Sobre o alegado favoritismo de Rangel, Rui Rio lembra que os jornais também lhe davam derrota antecipadas nas diretas contra Santana Lopes e Luís Montenegro e o resultado provou ser o contrário. Mais uma vez, o líder social-democrata aposta no voto livre dos militantes.

A apresentação formal da candidatura de Rui Rio está marcada para sexta-feira.