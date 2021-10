Marcelo lamenta "escolha política" de não "voltar a equacionar impostos sobre os combustíveis"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou na quarta-feira o diploma do Governo que limita as margens na comercialização de combustíveis. No entanto, existem dúvidas sobre o efeito da medida para os consumidores. Na próxima semana, o gasóleo sobe meio cêntimo.

Os contratos de futuros do petróleo estão fechados para os próximos 3, 6 e 12 meses e os operadores avisam: o preço do barril deverá manter-se nos preços atuais.

Sem diferenças significativas, o alívio no bolso dos portugueses e das empresas fica mais dependente da eficácia do diploma do Governo que limita as margens na comercialização dos combustíveis.

O Presidente da República diz que é um pequeno passo, mas salienta que poderá ser curto para enfrentar aumentos sucessivos no tempo. Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a "escolha política" de não "voltar a equacionar os impostos sobre os combustíveis".

Nova subida de preço no gasóleo

Para enfrentar a crise dos combustíveis, o Governo promete mais medidas até ao final da semana.

Na próxima semana o gasóleo vai subir meio cêntimo. A gasolina fica na mesma.