Lisboa e Porto vão instalar câmaras de vigilância para combater crimes violentos

As autarquias de Lisboa e do Porto querem instalar câmaras de vigilância para combater o aumento da criminalidade violenta. Nos últimos dois meses foram registados vários assaltos, agressões e esfaqueamentos na capital, tendo uma pessoa morrido.

Esta terça-feira, Carlos Moedas reuniu-se com a polícia municipal e a PSP para definir estratégias de combate ao crime. Também no Porto, o objetivo é instalar 79 câmaras de videovigilância. O sistema foi aprovado pelo executivo, mas falta a autorização do Ministério da Administração Interna.

O diretora nacional da PSP afirma que o número de crimes não está a aumentar, mas que são cada vez mais violentos. Para os evitar, as autoridades já reforçaram a vigilância nos locais com maior aglomeração de pessoas.