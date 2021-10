A direção do PSD de Rui Rio diz que a campanha de Paulo Rangel está a lançar a confusão nos jornais, com contrainformação e a especular sobre cenários.

Vários jornais avançam que Rio quer adiar as eleições internas, mas o PSD desmente que esse cenário esteja em cima da mesa.

Para já, nada está decidido. Os sociais-democratas aguardam pelo calendário, que será o Presidente da República a definir.

As eleições internas do PSD estão marcadas para 4 de dezembro, com eventual segunda volta no dia 11.

