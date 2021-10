Rangel recolhe assinaturas para Conselho Nacional extraordinário do PSD

A SIC sabe que já estão a ser recolhidas assinaturas para Paulo Rangel pedir um Conselho Nacional extraordinário. O objetivo é antecipar o congresso de janeiro para dezembro.

O congresso do PSD está previsto que aconteça entre 14 e 16 de janeiro, em Lisboa.

Com a ameaça de chumbo do Orçamento de Estado para 2022 e possíveis eleições antecipadas, o candidato quer que o congresso aconteça duas semanas depois das eleições diretas no PSD, marcadas para 4 de dezembro.

Liderança do PSD

O eurodeputado Paulo Rangel é candidato à liderança do Partido Social Democrata.

O atual presidente do PSD desde 2918, Rui Rio, também é candidato. Na apresentação da recandidatura, defendeu que "seria muito prejudicial" para o partido e para o país se os sociais-democratas mudassem de líder, dizendo existir uma "clara inversão" de ciclo político.

