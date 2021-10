Turismo do Algarve preocupado com filas para controlo de passageiros no aeroporto de Faro

O Turismo do Algarve está preocupado com as filas para controlo de passaportes no aeroporto. Numa altura em que chega a Faro o maior número de voos desde o início de 2020, o responsável da entidade regional teme que a situação se complique nos próximos dias, com a realização do Grande Prémio de Moto GP e o torneio de golfe Portugal Masters.

As longas esperas verificadas a meio do mês já foram encurtadas. Depois das queixas dos passageiros, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reforçou com oito inspetores as equipas no controlo de passaportes do Aeroporto de Faro.

Só nos últimos 15 dias, desembarcaram mais de 170 mil passageiros, mais de 70% provenientes do Reino Unido.

O Turismo do Algarve reconhece o esforço do SEF em dar resposta ao pico, mas quer soluções duradouras.

A extinção do SEF foi aprovada a 22 de outubro. A fiscalização vai passar para a PSP e para a GNR, num calendário que pode coincidir com o arranque da época alta.

