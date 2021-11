NãoSouDeFerro: GNR lança campanha de sensibilização destinada a condutores de motos 

A GNR lança esta terça-feira a campanha de sensibilização #NãoSouDeFerro, que pretende inverter a tendência de aumento da sinistralidade com motos e que dará particular destaque à região do Algarve, que recebe este fim de semana o Grande Prémio de Moto GP.

O tenente-coronel João Fonseca, porta-voz da GNR, esteve na Edição da Manhã, da SIC Notícias, onde explicou os detalhes desta operação de sensibilização.

A campanha decorre entre esta terça-feira e domingo, dia 7 de novembro, e é destinada a todos os condutores em geral, mas com particular atenção aos motociclos.

A campanha da GNR acontece na mesma semana em que o Autódromo do Algarve recebe o Grande Prémio de Moto GP.

"Achámos oportuno ser este o momento certo para chamar a atenção e sensibilizar para uma problemática que, para nós, é bastante importante que é a sinistralidade rodoviária, relacionada com os motociclos", afirma o tenente-coronel João Fonseca.

Até domingo, a Guarda Nacional Republicana vai estar presente por todo o país para sensibilizar os condutores de motociclos, assim como serão lançados nas redes sociais conselhos a seguir.

