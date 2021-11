Motoristas das plataformas TVDE em protesto contra crise no setor

Os motoristas das plataformas TVDE vão concentrar-se na tarde desta quarta-feira em Lisboa, perto da Web Summit, para chamar à atenção para a crise que o setor atravessa.

As reivindicações já foram apresentadas ao Governo, mas, das negociações, não saíram propostas concretas. O pagamento é feito através de recibos verdes, de percentagens ou do aluguer das viaturas e os encargos que os motoristas têm, tais como a compra do carro, seguros e manutenção, são muitas vezes superiores aos rendimentos.

Para tentar resolver a situação, os trabalhadores exigem uma revisão da lei que regulamenta o setor, conhecida como “Lei Uber”. Além disso, exigem também a implementação de um contrato coletivo de trabalho.

