Maria de Jesus Rendeiro vai esta quinta-feira ser presente a primeiro interrogatório judicial no Campus da Justiça, em Lisboa, depois de ter sido detida durante uma operação de buscas da Polícia Judiciária.

A mulher de João Rendeiro está indiciada por crimes de branqueamento de capitais, falsificação e descaminho.

As autoridades têm fortes suspeitas que estaria a planear sair do país, tendo sido uma das razões para a emissão do mandado de detenção.

A outra razão para a detenção foi o perigo de destruição de prova.

A SIC sabe que, nas últimas horas antes da detenção, Maria de Jesus terá trocado mensagens com o marido, fugido à justiça, através das redes sociais.

A mulher, de 69 anos, passou a noite na prisão de Tires, onde deu entrar ao final da tarde de quarta-feira.

Ao que a SIC apurou, a mulher de Rendeiro passou a noite numa cela individual do setor covid da cadeia, após receber uma autorização especial do diretor-geral dos Serviços Prisionais.

A investigação centra-se na alegada ocultação do património do antigo banqueiro, através de negócios imobiliários, que envolveram Florêncio de Almeida, antigo motorista de Rendeiro, e o pai, atual presidente da Antral.

A PJ suspeita também da venda e alegada falsificação de algumas das 124 obras de arte arrestada há 10 anos. Destas obras, pelo menos 12 quadros desaparecido, entre os quais oito foram vendidos por 1,3 milhões de euros.

