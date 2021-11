Trânsito aumentou 19% nas cidades de Lisboa e Porto 

O trânsito aumentou 19% nas últimas duas semanas de outubro, quando comparado com valores antes da pandemia de covid-19.

Em setembro, com o fim da maioria das restrições, o trânsito aproximou-se dos níveis pré-pandemia, mas com algumas mudanças. A mobilidade era mais fluída e mais rápida.

Mas outubro está a revelar-se uma dor de cabeça para os condutores. O trânsito não se concentra nas horas de ponta, pelo contrário, estende-se a todo o dia.

A consultora PSE fez a comparação com os meses de janeiro e fevereiro de 2020 e aponta para um aumento de 19%.

Andar na estrada é um verdadeiro teste à paciência, ainda mais à sexta-feira, o dia mais movimentado da semana. O índice é 25% superior à média antes da pandemia.

Na área metropolitana de Lisboa, 17,8% da população continua em teletrabalho.

Na região do Porto, o cenário é semelhante, com 17,6%. Mas mesmo quem trabalha a partir de casa, faz deslocações ao longo do dia.

Apenas 2 a 5% da população está em total confinamento. Cerca de 25% permanece em casa, como já acontecia antes de março de 2020.

