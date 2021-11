Governo diz estar a fazer o "maior esforço de sempre" para reforçar equipas médicas nos hospitais

Os 10 chefes de equipa dos serviços de urgência do hospital Santa Maria apresentaram a demissão esta quarta-feira. A carta escrita pelos clínicos revela as razões que levaram à demissão em bloco, que deverá acontecer já no próximo dia 22.

Em causa está a falta de médicos para preencher as equipas do bloco operatório. Os médicos internos recusam-se a fazer mais horas extraordinárias para além das 150 horas anuais obrigatórias, alguns fizeram mais de 1.000 no último ano.

O Governo garante que está a fazer o "maior esforço de sempre" para reforçar as equipas.

"Nós temos feito o nosso esforço enquanto Governo de criar o maior número de vagas possível, por exemplo, no primeiro concurso e vamos abrir um novo concurso para médicos especialistas", disse António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde.

No entanto, é um esforço que até ao momento parece não ser suficiente para manter todos os chefes da equipa da urgência cirúrgica.

O Conselho de Administração do hospital já agendou reuniões com os respetivos serviços para o início da próxima semana. O serviço de urgência vai continuar a funcionar dentro normalidade.

Veja também: