"As negociações não estão fechadas", disse esta sexta-feira o deputado único do Chega na Assembleia Regional dos Açores, José Pacheco, que continua sem divulgar o sentido de voto no Orçamento Regional para 2022.

José Pacheco diz que as negociações ainda estão a decorrer e que dará uma última oportunidade ao governo regional. O único deputado do Chega promete, no entanto, não desiludir os açorianos..

José Pacheco já reiterado o respeito que tem pelo líder do Chega após André Ventura ter retirado o apoio ao PSD no Governo regional dos Açores. O deputado lembrou, contudo, que aceitou o cargo no pressuposto de ter autonomia.

O deputado esclareceu que não está "satisfeito" com o rumo da governação nos Açores devido ao número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) na região, aos níveis de endividamento da companhia aérea SATA e ao tamanho do executivo açoriano.

André Ventura justificou a retirada de apoio ao Governo açoriano, na quarta-feira, com a postura manifestada reiteradamente pelo líder do PSD, Rui Rio, de rejeitar acordos pós-eleitorais com o Chega.

O Chega "retirar-se-á, segundo sugestão da Direção Nacional, do Governo regional dos Açores, do seu apoio de quadro parlamentar, que neste momento existe na região autónoma", disse.

SAIBA MAIS