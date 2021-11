Crise política nos Açores, inflação na Europa e resultados da COP 26

Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves comentam a crise política nos Açores, com o rompimento de relações por parte do Chega insular, a inflação verificada na Europa e os resultados da COP 26.

Os comentadores começam por abordar a crise política nos Açores, em que o Chega pretende retirar o apoio ao Governo Regional, contudo, o deputado insular do Chega, José Pacheco, ainda não confirma a decisão, referindo que é prematuro retirar o apoio.

André Ventura pretende reprovar o Orçamento regional - o voto do deputado é decisivo -, no entanto, a posição será anunciada na sexta-feira.

O segundo tema da noite é o da inflação, que passou os 4% na Zona Euro e na União Europeia, e que mereceu palavras de Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves.

Portugal registou a segunda menor taxa de inflação europeia, contudo, os salários podem subir cerca de 0,9%, com a presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, a admitir o cenário de inflação por mais tempo.

Por fim, os resultados da COP 26 encerram a discussão, num pacto que a Quercus considera "nebuloso" e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "aquém das expectativas".

Cerca de 197 países concordam com cedências sobre o uso do carvão e há avanços na transição energética, mas a rapidez na redução das emissões de gases poluentes ficou fora do pacto.

