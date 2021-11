Partidos vão votar projeto do PS que adia reforma do SEF

Os partidos discutiram esta quinta-feira no Parlamento a proposta do PS para adiar por meio ano a reforma do SEF.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, alega a necessidade de reforçar o controlo de fronteiras por causa da pandemia.

No documento entregue no Parlamento, o PS explica que a decisão prende-se com a "evolução da situação epidemiológica em Portugal, nas últimas semanas" que prevê "a necessidade de reforçar o controlo fronteiriço, designadamente no que concerne à verificação do cumprimento das regras relativas à testagem".

Os partidos admitem aprovar a proposta socialista. A proposta é votada esta sexta-feira.

SAIBA MAIS