A "Black Friday" é uma tradição americana que começou nos anos 90 e marca o arranque das compras natalícias, celebrado no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. Trata-se do dia de grandes promoções no comércio.

Alguns anos depois chegou à Europa e em Portugal virou moda a partir de 2012.

Esta manhã na Rua de Santa Catarina no Porto alguns clientes faziam fila para entrar em determinadas lojas outros nem precisavam de esperar. Todos com um objetivo comum: aproveitar a redução de preços.

