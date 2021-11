André Ventura já reagiu à eleição de Rui Rio como líder do PSD.

Para o presidente do Chega, o país está mais perto de um bloco central e apela ao voto dos apoiantes do PSD que ficaram descontentes com o resultado interno.

O discurso de André Ventura galvaniza e anima o maior congresso de sempre do recente partido. 580 delegados inscritos que, ao terceiro dia, elegem os órgãos nacionais com o foco nas eleições de janeiro.

