Se a situação piorar, "Governo não hesitará" e agendará nova reunião com especialistas

"Se houver uma evolução no número de casos que nos desvie" do caminho definido, "o Governo não hesitará em agendar uma reunião" com os especialistas. A garantia foi dada, esta quinta-feira, pela ministra Mariana Vieira da Silva.

Perante o agravamento da situação pandémica registado nos últimos dias, o Executivo não afasta a possibilidade de voltar a ouvir os especialistas, mas essa não é para já uma prioridade.

"A reunião do Infarmed que se realizou há duas semanas teve precisamente como propósito planear o conjunto de medidas que deviam vigorar até ao mês de janeiro. Naturalmente que se houver uma evolução no número de casos que nos desvie daqueles cenários que lá [na reunião] foram apresentados, o Governo não hesitará em agendar uma reunião", vincou.

No briefing do final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra de Estado e da Presidência esclareceu que, apesar do gradual aumento da incidência da covid-19, o país está ainda longe de atingir as "linhas vermelhas", designadamente no que respeita a internados em cuidados intensivos.

"Julgamos que as medidas que entraram em vigor ontem [quarta-feira] são as necessárias", afirmou Mariana Vieira da Silva, elogiando aliás o grau de cumprimento verificado em relação a essas novas medidas, assim como o número recorde de testes realizados em Portugal.

