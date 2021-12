O motorista do ministro da Administração Interna foi acusado de homicídio por negligência, no caso do atropelamento mortal de um trabalhador na A6.

Na reação à notícia, Eduardo Cabrita afirmou que "é o estado de direito a funcionar" e falou num "repugnante aproveitamento político de uma tragédia".

"Sou passageiro, temos de confiar no estado de Direito", respondeu quando questionado pelos jornalistas sobre a sua responsabilidade no incidente.

